На війні загинув прикарпатець Семен Галюк

Сумний день для Дубовецької громади

Офіційно підтвердилася трагічна звістка про загибель жителя села Дубівці, старшого сержанта – ГАЛЮКА Семена Ігоровича, 17.05.1976 року народження, з села Дубівці.

Про це передає правда ІФ з посиланням на Дубовецьку громаду

Воїн вважався зниклим безвісти, рідні молилися за нього до останнього, на жаль, дива не сталося. Захисник «на щиті» повертається додому.

Він з перших днів став на захист України, взявши на свої мужні плечі тягар цієї жорстокої війни. Пройшов найгарячіші точки: Бахмут, Авдіївку, Лиман, Краматорськ. Попри всі труднощі, завжди вірив у перемогу. Та, на жаль, не дочекався її.

Загинув 22 вересня 2025 року в районі населеного пункту Зарічне Краматорського району Донецької області.

Вічна пам’ять та слава Герою! Щирі співчуття родині полеглого!

Сьогодні, у неділю, 05.10.2025, зустрічаємо траурний кортеж на території громади.

15.20 – село Тустань

15.30 – село Дубівці.

Парастас о 16.00.

Похорон героя – у понеділок, 06.10.2025 – о 13.00 годині