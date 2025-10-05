На війні загинув прикарпатець Семен Галюк

Сумний день для Дубовецької громади
Офіційно підтвердилася трагічна звістка про загибель жителя села Дубівці, старшого сержанта – ГАЛЮКА Семена Ігоровича, 17.05.1976 року народження, з села Дубівці.
Про це передає правда ІФ з посиланням на Дубовецьку громаду
Воїн вважався зниклим безвісти, рідні молилися за нього до останнього, на жаль, дива не сталося. Захисник «на щиті» повертається додому.
Він з перших днів став на захист України, взявши на свої мужні плечі тягар цієї жорстокої війни. Пройшов найгарячіші точки: Бахмут, Авдіївку, Лиман, Краматорськ. Попри всі труднощі, завжди вірив у перемогу. Та, на жаль, не дочекався її.
Загинув 22 вересня 2025 року в районі населеного пункту Зарічне Краматорського району Донецької області.
Вічна пам’ять та слава Герою! Щирі співчуття родині полеглого!
Сьогодні, у неділю, 05.10.2025, зустрічаємо траурний кортеж на території громади.
- 15.20 – село Тустань
- 15.30 – село Дубівці.
- Парастас о 16.00.
Похорон героя – у понеділок, 06.10.2025 – о 13.00 годині