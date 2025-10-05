ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Рятувальники показали наслідки російського удару по Франківщині ФОТО

Автор: Петро Якимчук
На світанку, 5 жовтня, росіяни атакували Прикарпаття. В Івано-Франківську та області було чутно звуки вибухів — працювали підрозділи протиповітряної оборони, пише правда ІФ

Ворог бив по Прикарпаттю “шахедами” та ракетами. Про це зазначали моніторингові телеграм-канали. Очільниця Івано-Франківщини Світлана Онищук повідомила, що в області є пошкодженні будівлі.

Надзвичайники показали фото руйнувань на Прикарпатті

Пожежник у зруйнованій будівлі, Франківщина
Пожежники працюють у затемненій пошкодженій будівлі
Рятувальники та пожежна машина на ґрунтовій дорозі

Через російську атаку та падіння уламків на Франківщині виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували На щастя, постраждалих немає.

