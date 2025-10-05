Внаслідок нічних російських обстрілів постраждали Богородчанська та Тисменицька громади: Деталі

На світанку 5 жовтня росія атакувала Франківщину громаду ракетами та шахедами.

Зокрема, ворог атакував Богородчанську громаду. Про це передає Правда ІФ з посиланням на голову громади Ростислава Зарембу.

“Богородчанська громада прокинулася не під звуки церковних дзвонів, а під звуки пострілів і вибухів. Наші підрозділи Протиповітряної оборони в дуже складних погодних умовах відбивали одну з найбільших масованих комбінованих ворожих атак. Були задіяні ворожі ракети і безпілотні ударні літальні апарати”, – розповів Ростислав Заремба.

За його словами, жертв немає. На місці працюють всі відповідні служби, серед них надзвичайники і і піротехніки.

«Якщо вам на очі трапляться уламки – чи то ракет, чи безпілотних літальних апаратів, чи будь-яких уламків незрозумілого походження – у жодному разі їх не чіпайте, а одразу повідомляйте компетентні органи чи органи влади на місцях», – закликав Заремба.

Також росіяни атакували Тисменицьку громаду. Про це повідомила Тисменицька міська рада.

Постраждали житлові будинки мешканців Тисменицької громади.