Освітяни з Прикарпаття перемогли у трьох номінаціях премії Global Teacher Prize Ukraine 2025

Троє педагогів з Франківщини перемогли у трьох номінаціях національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Вчитель хімії Юрій Пахомов — “Вибір українців”, Христина Микуляк перемогла у номінації “Дошкілля”, а Леся Максімко — “Вчитель математики”. Церемонія нагородження відбулася 4 жовтня у Києві.

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

Юрій Пахомов — переможець у номінації “Вибір українців”

Юрій Пахомов — учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. Він працює з 2011 року. Свою карʼєру починав у селі Виноград Коломийського району. Чоловік — п’ятдесятий педагог з-поміж своїх родичів і предків, а його дружина — п’ятдесят перша. Окрім нього, хімію викладала бабуся.

Переможця нагородила Перша леді України Олена Зеленська. Вчитель отримав нагороду — освітню подорож.

Цьогоріч за “народного вчителя” віддали голоси 2263 українці — 22% тих, хто долучився до опитування. Загалом в голосуванні взяли участь більш як 10 тисяч людей, пишуть на сайті “Освіторія Медіа”.

“Ми задаємо тон того життя, яке панує довкола. Дякую, що ви згадали мою бабусю, це була людина, яка надихнула мене на вчительську кар’єру. Ми разом творимо майбутнє”, — сказав зі сцени Юрій Пахомов.

Щоб заохотити дітей вчити хімію, Юрій Пахомов пояснює її необхідність у повсякденному житті. Аби довести, чому спирт шкодить організму людини, варить його разом з учнями на уроці, а щоб підтримати своїх вихованців, закладається з ними та малює волосся у синій колір.

Також Юрій Пахомов — співавтор підручника з хімії для сьомого та восьмого класів.

Христина Микуляк — переможниця у номінації “Дошкілля”

У номінації “Дошкілля” перемогла Христина Микуляк, яка викладає в Івано-Франківську у закладі дошкільної освіти № 37 “Джерельце”. Нагородили її міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Вона отримала грошову нагороду — 500 тисяч гривень на втілення власного освітнього проєкту.

Христина Микуляк має понад сім років педагогічного стажу. Вона поєднує нейропсихологічний підхід, сенсорно-рухливі ігри та навчання через досвід, впроваджує практики сенсорної інтеграції й використовує методику Монтессорі, повідомили на сайті “Освіторія Медіа”.

Леся Максімко — переможниця у номінації “Вчитель математики”

Переможницею спеціальної номінації “Вчитель математики” стала Леся Максімко. Вона — учителька математики та інформатики Битківського ліцею Пасічнянської громади. Освітянка отримала 500 тисяч гривень на реалізацію власної освітньої мрії.

“Кожна дитина — це маленький вогник. І моє завдання — допомогти йому засвітитися. Для мене дитина — це піксель у цифровому світі, точка в математиці, з якої починаються всі інші фігури. Це — усмішка, підтримка, маленька перемога і крила, які поступово розправляються”, — сказала зі сцени Леся Максімко.

Освітянка поєднує алгебру й геометрію з реальними життєвими задачами, гейміфікацією, вебквестами та сторітелінгом. Це допомагає дітям легше зрозуміти і запам’ятати складні поняття, пишуть на сайті “Освіторія Медіа”.

Серед досягнень Лесі Максімко — призові місця учнів в олімпіадах, XR-виставки, проєкти з цифрової та медіаграмотності, системна співпраця з батьками та місцевою спільнотою.

Переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine став педагог із Харкова Руслан Шаламов.