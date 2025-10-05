Військові показали ВІДЕО збиття ворожого шахеда на Франківщині

З’явилося відео збиття ворожого “шахеда” на Прикарпатті

На відео – бойова робота мобільної вогневої групи 114 бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід» на західному напрямку, передає Правда ІФ

Українські військові із ПЗРК «Stinger» збили ворожий БпЛА типу «Shahed”.

Продовжуємо нашу боротьбу! Група комунікацій 114 бригади тактичної авіації

На фейсбук сторінці видання Бліц-Інфо зазначають, що на відео момент збиття ворожого “шахеда” на Прикарпатті бійцями мобільно-вогневої групи

Нагадаємо що Внаслідок нічних російських обстрілів постраждали Богородчанська та Тисменицька громади