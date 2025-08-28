ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Стало відомо, коли відкриють для проїзду новий міст на Пасічну

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 18:07
Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків говорив, що відкрити міст планують у жовтні-листопаді.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ПІК

“Роботи тривають, і цього року ми мали б дати рух проїзду”, – розповів мер у прямому ефірі радіостанції “Західний полюс”.

За його словами, у жовтні планують заасфальтувати міст та під’їзд до нього. А сам проїзд планують відкрити наприкінці листопада, або в грудні.

“Але, все залежить від різних факторів”, – додав він.

