Стало відомо, коли відкриють для проїзду новий міст на Пасічну

Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків говорив, що відкрити міст планують у жовтні-листопаді.
Пише Правда.ІФ з посиланням на ПІК
“Роботи тривають, і цього року ми мали б дати рух проїзду”, – розповів мер у прямому ефірі радіостанції “Західний полюс”.
За його словами, у жовтні планують заасфальтувати міст та під’їзд до нього. А сам проїзд планують відкрити наприкінці листопада, або в грудні.
“Але, все залежить від різних факторів”, – додав він.