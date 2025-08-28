Справжнє покликання не має статі: перша водійка комунального автобуса у Франківську

Нині, коли багато чоловіків стали на захист нашої країни, жінки дедалі частіше опановують професії, які традиційно вважалися чоловічими.

Ця тенденція яскраво проявляється і у Франківську. Нещодавно колектив КП «Електроавтотранс» поповнила перша жінка-водійка комунального автобуса, яка своїм прикладом доводить: справжнє покликання не має статі, пише Правда.

“Якось так сталось, що у нас близько 25-30% жінок-водіїв тролейбусів, а на автобусах працює фактично 150 водіїв автобусів, і до цього часу не було жодної жінки, яка б керувала саме автобусом. Тому ми дуже раді, що у нас з’явилась перша жінка-водійка автобуса. Вона отримала посвідчення водія за спеціальною урядовою програмою і приїхала в Івано-Франківськ та вирішила працювати водійкою. Дуже раді, що так відбулося. І у нас якраз із понеділка починається навчання на водіїв автобусів, яке ми оплачуємо. І там, у тій групі, також є вже жінки, тому сподіваємось, що найближчим часом у неї з’являться колеги по роботі, також жінки”, — зазначає директор КП “Електроавтотранс” Віталій Голутяк.

Першою водійкою комунального автобуса в нашому місті стала Наталія Казимова. Ця жінка не лише є професіоналом своєї справи, а ще й встигає виховувати маленьку донечку. Раніше вони жили у Бердянську, але у зв’язку з повномасштабним вторгненням жінка була змушена евакуюватись з рідного міста та почати все спочатку. Вона каже, що стати водійкою автобуса було її мрією з дитинства, тому одразу, як тільки переїхала у Франківськ, приступила до реалізації своєї давньої мрії. Пані Наталія розповідає, що зараз настільки горить своєю справою, що для неї ця робота — одне задоволення.

“Працюю недавно, дякую, що в мене повірили, взяли мене на роботу. Працюю недавно, але це була моя мрія дитинства, і нарешті вона втілилась у життя. Мені дуже подобається, все подобається. Взагалі, колектив прекрасний, керівництво прекрасне. Мене влаштовує. Я взагалі дивуюсь, чому досі не приходять жінки на роботу, важкого немає нічого. Можна працювати, заробляти нормальні кошти. Автобуси класні, в управлінні легкі. Я не розумію, чому не йдуть. Ви знаєте, я не переробляюсь, не замучуюсь. Я працюю в задоволення. Важкого немає нічого. Графік хороший. Я зараз на роботу встаю як на свято. Я раніше не могла о 8 ранку прокинутись, і я була без настрою. А зараз я о 4 підіймаюся і біжу як на свято”, — з радістю в голосі розповідає водійка автобуса Наталія Казимова.

Незважаючи на те, що пані Наталя відносно недавно працює водійкою автобуса, вона вже знайшла своїх прихильників. Мешканці кажуть, що, тільки-но бачать водійку, то одразу з’являється усмішка та хороший настрій, адже вона заряджає їх своєю добротою та позитивом.

“Жінки — наша надія і опора. Зараз Україна вся тримається на жінках, бо чоловіки воюють. Повинні підтримувати їх, нас, Україну. Все буде добре, все буде Україна, як будуть жінки керувати. Знаєте, приємніше. Відчуваєш себе мужчиною, коли жінка рулює”, — говорить мешканець Іван Різнічук.

Мешканка Ольга Литвак, будучи за кордоном, неодноразово бачила багато жінок-водіїв. Тому вона переконана, що потрібно, аби якомога більше наших прекрасних жінок не боялись та йшли працювати водіями. Також додає, що це не тільки потрібно, а ще й важливо, бо таким чином вони замінюють тих, хто зараз на фронті.

“Знаєте, за кордоном дуже багато жінок-водіїв. Так що в нас, думаю, що буде побільше, треба побільше, тому що чоловіків нема”, — зауважує мешканка Ольга Литвак.

Для пенсіонерки пані Мирослави комунальний транспорт — це не просто засіб пересування, а й можливість комфортно дістатися до потрібного місця.

“У комунальному транспорті добре. Я часто їжджу на кладовище, то принаймні мені подобається. І відношення, і спілкування з водієм. Що не спитаєш, він порадить, скаже. Якщо не знаєш куди їхати. Я пенсіонер, то їду ще й задурно. Та й діти в мене користуються транспортом, внуки, так що все добре”, — каже мешканка пані Мирослава.

З початку повномасштабного вторгнення багато наших водіїв та працівників з інших комунальних підприємств стали на захист нашої держави. Тому через це зараз справді є велика нестача робочих рук.

“Справді, маємо першу жінку, яка працює на автобусі, але думаю, що таких жінок буде не одна. Зараз така ситуація, що хлопці мусять боронити державу, і багато працівників, понад 400 наших працівників, зараз є в лавах ЗСУ. Тому жінки повинні ставати на ті професії, що вважалися чоловічими. А насправді жінка може виконувати ці обов’язки. Тому запрошуємо: ми робимо навчання. Тобто, хто має водійські права і три роки відповідного водійського стажу — навчимо на водія автобуса і отримає права категорії D”, — підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Щоб пройти безплатні курси та отримати посвідчення водія категорії D, потрібно мати посвідчення водія категорії B та 3 роки водійського стажу. Серед основних переваг роботи водія саме на КП “Електроавтотранс” – заробітна плата від 25 тисяч гривень “на руки”, офіційне працевлаштування і повний соцпакет. А також на підприємстві водіям категорії D надається бронювання.