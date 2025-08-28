ДТП на вул. Січових Стрільців трапилася через недотримання правил дорожнього руху

Сьогодні прибувши на місце дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Січових Стрільців, патрульні з’ясували: 23- річний водій автомобіля Tesla, рухаючись смугою для громадського транспорту та не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з автомобілем Renault. Унаслідок удару Tesla відкинуло на захисні стовпці та автомобіль Volkswagen.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На керманича авто Tesla патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадуємо, всі учасники дорожнього руху зобов’язані знати й неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху.