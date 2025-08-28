ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДТП у місті, пошкоджене авто, карета швидкої
Диван на коліщатках в темній вітальні

ДТП на вул. Січових Стрільців трапилася через недотримання правил дорожнього руху

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 17:45
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні прибувши на місце дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Січових Стрільців, патрульні з’ясували: 23- річний водій автомобіля Tesla, рухаючись смугою для громадського транспорту та не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з автомобілем Renault. Унаслідок удару Tesla відкинуло на захисні стовпці та автомобіль Volkswagen.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На керманича авто Tesla патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нагадуємо, всі учасники дорожнього руху зобов’язані знати й неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху.

Білий мікроавтобус пошкоджений після аварії на вулиці.
Пошкоджений автомобіль після аварії на дорозі.

СХОЖІ НОВИНИ