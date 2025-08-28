Болехівщина попрощалася з воїном Михайлом Сауляком

Свою службу розпочав ще у 2010 році. Спочатку працював у судовій поліції, згодом приєднався до роти поліції особливого призначення в Івано-Франківську.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Болехівську міську раду



Михайло Сауляк у 2015 році став на захист України.

Чин відспівування загиблого воїна провели у храмі святих Верховних апостолів Петра і Павла.

Церемонія прощання завершилася виконанням Державного Гімну України та триразовим залпом автоматів. Жовто-синій стяг, яким була огорнута домовина, поліцейські передали дружині Михайла як вічний символ його подвигу, любові й жертовності.