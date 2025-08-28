ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Церемонія вшанування загиблого поліцейського в Україні.
Болехівщина попрощалася з воїном Михайлом Сауляком

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 17:17
Свою службу розпочав ще у 2010 році. Спочатку працював у судовій поліції, згодом приєднався до роти поліції особливого призначення в Івано-Франківську.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Болехівську міську раду

Михайло Сауляк у 2015 році став на захист України.

Чин відспівування загиблого воїна провели у храмі святих Верховних апостолів Петра і Павла.

Церемонія прощання завершилася виконанням Державного Гімну України та триразовим залпом автоматів. Жовто-синій стяг, яким була огорнута домовина, поліцейські передали дружині Михайла як вічний символ його подвигу, любові й жертовності.

“Його ім’я відтепер звучить у строю Героїв, які віддали життя за нашу свободу. І кожен, хто згадуватиме Михайла, пам’ятатиме не лише його військові подвиги, а й щирість, доброту та силу духу”, – йдеться в дописі.

