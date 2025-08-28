Понад 2 800 першокласників та майже 36 тисяч учнів: як у Франківську стартує навчальний рік

В Івано-Франківську усі заклади освіти готові до старту навчального року.

Про це міський голова Руслан Марцінків розповів в етері радіо «Західний полюс» 28 серпня, пише Фіртка.

«Садочки вже розпочали свою роботу з 25 серпня, крім дев’яти чергових. Вони мали тижневу перерву, щоб підмалювати й привести все до порядку. А з понеділка всі заклади працюють у звичному режимі», — зазначив мер.

За його словами, напередодні відбулася освітянська конференція, у якій взяли участь понад 800 педагогів. Вони обговорили інновації та виклики нового навчального року. Окрему зустріч із директорами шкіл запланували на сьогодні.

«Основні загрози — це важкий осінньо-зимовий період, удари ворога по енергетичній інфраструктурі, а також питання безпеки дітей, вірусні захворювання і, безумовно, якість освіти», — наголосив Марцінків.

Станом на 1 вересня у дитячих садках міста зареєстровано 8 395 дітей (разом із приватними закладами їх 52). У школах навчатиметься 35 497 учнів, із них 2 848 — першокласники.