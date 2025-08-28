На фронті загинув прикарпатський боєць Микола Миронюк

23 вepecня 2024 poкy року, в ході виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Українськ, Покровського району Донецької області загинув солдат, навідник десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону військової частини А7788 солдат Миронюк Микола Васильович, 15.08.1991 р.н., мешканець села Слобідка.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду територіальну громаду
До сьогодні Захисник вважався зниклим безвісти. Вже невдовзі тіло Героя повернеться до рідного дому.
“Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.
В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя.
Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають”, – йдеться в дописі.