У Франківську працівники виконкому і заступник Марцінківа вийшли латати ями. ФОТО
У Франківську працівники виконкому і заступник Марцінківа вийшли латати ями. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/08/2025 16:42
27 серпня в Івано-Франківську комунальники “Комфортного дому” разом з працівниками виконкому під керівництвом заступника міського голови Олександра Левицького вийшли латати ями на вулиці Мазепи.

Про це пише ПРАВДА з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

“Потрудились гарно! Нагадую, не вистачає робочих рук. Хто шукає роботу – долучайтесь. Будемо разом робити Франківськ ще кращим”, – написав Марцінків.

