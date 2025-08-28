У Франківську працівники виконкому і заступник Марцінківа вийшли латати ями. ФОТО

27 серпня в Івано-Франківську комунальники “Комфортного дому” разом з працівниками виконкому під керівництвом заступника міського голови Олександра Левицького вийшли латати ями на вулиці Мазепи.
Про це пише ПРАВДА з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
“Потрудились гарно! Нагадую, не вистачає робочих рук. Хто шукає роботу – долучайтесь. Будемо разом робити Франківськ ще кращим”, – написав Марцінків.