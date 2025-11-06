Стало відомо, які гранти дає держава на відкриття свого бізнесу

Понад 32 тис. українців відкрили свій бізнес завдяки державній програмі “Власна справа” та створили 46 тис. робочих місць. Про це повідомили в партії “Слуга Народу”.

“Запускаючи програму “Власна справа”, українська влада ставила перед собою три цілі. Перша – дати людям можливість реалізувати свою бізнес-ідею, допомогти їм започаткувати, розвивати чи модернізувати власну справу, відкрити магазин, кав’ярню, ферму чи будь-який інший бізнес. Друга – створити нові робочі місця. І третя – змінити структуру української економіки, зміцнивши малий і середній бізнеси. Вже зараз ми бачимо, що держава досягає своєї мети, про це говорять саме ці конкретні результати”, – зазначає очільниця партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

Вона додає, що показники “Власної справи” будуть тільки зростати, адже програма постійно адаптується під потреби українців. Так, наприклад, уже з наступного року вчергове будуть розширені її можливості.

Насамперед зростуть розміри грантів:

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

до 100 тис. грн – без створення робочих місць;

до 200 тис. грн – за одне місце;

до 350 тис. грн – за два нових робочих місця.

Окрім того, додають у “Слузі Народу”, збільшено суму грантів для молоді (18-25 років), яка зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу.

Розширено також підтримку, як зазначають у політичній силі, і для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Тепер гранти можуть отримувати їхні батьки, дорослі діти, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Водночас сім’ям загиблих захисників і захисниць надаватимуть до 1 млн грн за умови створення чотирьох робочих місць.

“Я особисто та партія “Слуга Народу” завжди будуть підтримувати всі подібні ініціативи, спрямовані на розширення програми “Власна справа”, на покращення матеріального становища українців і зміцнення їхньої фінансової стабільності”, – резюмує Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше заявляли в партії “Слуга Народу”, нещодавно українська влада розширила програму “Гранти для переробних підприємств“. Відтепер держава фінансує 70% вартості проєкту зі створення чи розширення переробного підприємства в тилових областях, якщо для цього закуповується обладнання вітчизняного виробництва. Інші 30% вартості, за умовами програми, покриває підприємець.