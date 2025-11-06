У Бурштині відкрили меморіальну дошку Захиснику Олександру Карпенку

На фасаді Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб урочисто відкрили меморіальну дошку на честь полеглого Героя Олександра Карпенка.

Олександр Карпенко народився у Бурштині, навчався у школі №2 (тепер ліцей) та працював на Бурштинській ТЕС. Він служив у складі штурмового підрозділу ЗСУ, пише Бурштинська міська рада.

Зв’язок із воїном обірвався у листопаді 2023 року. Після тривалих пошуків, 29 травня 2025 року надійшло офіційне підтвердження: Олександр загинув під час бою поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині.

Церемонія відкриття пройшла на подвір’ї ліцею за участю родини, друзів, побратимів, учнів та педагогів. Ім’я Олександра Карпенка увічнено як приклад мужності та відданості Батьківщині.