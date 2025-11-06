ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Бурштині відкрили меморіальну дошку Захиснику Олександру Карпенку

Автор: Уляна Роднюк
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Український проєкт City нагороджений європейською премією
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На фасаді Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб урочисто відкрили меморіальну дошку на честь полеглого Героя Олександра Карпенка.

Олександр Карпенко народився у Бурштині, навчався у школі №2 (тепер ліцей) та працював на Бурштинській ТЕС. Він служив у складі штурмового підрозділу ЗСУ, пише Бурштинська міська рада.

Зв’язок із воїном обірвався у листопаді 2023 року. Після тривалих пошуків, 29 травня 2025 року надійшло офіційне підтвердження: Олександр загинув під час бою поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині.

Церемонія відкриття пройшла на подвір’ї ліцею за участю родини, друзів, побратимів, учнів та педагогів. Ім’я Олександра Карпенка увічнено як приклад мужності та відданості Батьківщині.

Джерело(а) інформації

Бурштинська міська рада.

СХОЖІ НОВИНИ