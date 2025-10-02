“Станіславська сироварня” здобула срібло на ProCheese Awards 2025

27–28 вересня на ProCheese Awards 2025 відбувся унікальний для України конкурс чизмонгерів — майстрів, професійних продавців сиру. Срібну нагороду здобула Наталія Пальчак зі “Станіславської сироварні”, що в Івано-Франківську.

Учасники — представники крамниць і торговельних мереж з різних куточків країни демонстрували свої вміння у форматі справжнього сирного шоу. Було тестування, сліпа дегустація. Чизмонгери змагалися у ресторанній подачі із сиром, у створенні холодної закуски з сиром, а також виготовляли тематичне метрове сирне плато, пише Правда з посиланням на ProCheese Awards.

Кожен етап оцінювала колегія міжнародних суддів: Грегорі Жиродон (Франція); Оксана Чернова (Україна); Пол Томас (Великобританія/Німеччина); Річард Пол (Великобританія); Якуб Мазярчик (Польща). Вони визначили найкращих чизмонгерів України.

Переможці конкурсу ProCheese Awards 2025:

золото — Богдан Шевлюга , Goodwine

, Goodwine срібло — Наталія Пальчак , Станіславська сироварня

, Станіславська сироварня бронза — Сергій Цимбал, Badboy