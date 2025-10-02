ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

“Станіславська сироварня” здобула срібло на ProCheese Awards 2025

Автор: Олег Мамчур:Час публікації: 02/10/2025 16:12
27–28 вересня на ProCheese Awards 2025 відбувся унікальний для України конкурс чизмонгерів — майстрів, професійних продавців сиру. Срібну нагороду здобула Наталія Пальчак зі “Станіславської сироварні”, що в Івано-Франківську.

Учасники — представники крамниць і торговельних мереж з різних куточків країни демонстрували свої вміння у форматі справжнього сирного шоу. Було тестування, сліпа дегустація. Чизмонгери змагалися у ресторанній подачі із сиром, у створенні холодної закуски з сиром, а також виготовляли тематичне метрове сирне плато, пише Правда з посиланням на ProCheese Awards.

Кожен етап оцінювала колегія міжнародних суддів: Грегорі Жиродон (Франція); Оксана Чернова (Україна); Пол Томас (Великобританія/Німеччина); Річард Пол (Великобританія); Якуб Мазярчик (Польща). Вони визначили найкращих чизмонгерів України.

Переможці конкурсу ProCheese Awards 2025:

  • золото — Богдан Шевлюга, Goodwine
  • срібло — Наталія Пальчак, Станіславська сироварня
  • бронза — Сергій Цимбал, Badboy

“Ми дякуємо всім учасникам за професіоналізм, пристрасть до своєї справи та неймовірну енергію, яку вони подарували гостям фестивалю. Ви довели: бути чизмонгером — це справжнє мистецтво!” – йдеться у повідомленні.

