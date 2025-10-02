185 українських захисників повернулося із російського полону

Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Володимира Зеленського.
Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка.
Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома.
“Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо”, – йдеться в дописі.