ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

185 українських захисників повернулося із російського полону

Автор: Уляна Роднюк:Час публікації: 02/10/2025 16:44
Українські солдати святкують повернення додому з полону.
Диван на коліщатках в темній вітальні
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сто вісімдесят троє – рядові, сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Володимира Зеленського.

Із захисниками також повертаються цивільні – 20 наших людей. Усім обов’язково буде надана необхідна підтримка.

Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома.

“Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо”, – йдеться в дописі.

Святкування повернення полонених, обійми з прапором України.
Українські патріоти з прапорами під дощем
Обмін полонених біля автобусів в дощовий день
Українські військові святкують з прапорами
Люди загорнуті у прапори України, на вулиці, дощ.
Військові повертаються на батьківщину з радістю
Група чоловіків з українськими прапорами, обіймаються.

СХОЖІ НОВИНИ