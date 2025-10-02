На Пикарпатті затримали лісничого, який у стані сп’яніння спричинив смертельне ДТП

Працівники Державного бюро розслідувань вивчають обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 1 жовтня 2025 року на Прикарпатті.

Пише Правда.ІФ з посиланням Теруправління ДБР у Львові.



За попередніми даними, близько 19:00 лісничий Яловичорського лісництва, перебуваючи за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись у напрямку смт. Верховина, не обрав безпечної швидкості та зіткнувся з Volkswagen Passat, водій якого здійснював поворот на другорядну дорогу.

У результаті аварії 54-річний водій Volkswagen загинув на місці.

Слідчі ДБР провели огляд місця події, вилучили транспортні засоби для проведення експертиз та відібрали зразки крові у лісничого. Експертиза підтвердила його перебування у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.