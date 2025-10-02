ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Болехові ліквідували пожежу, яка охопила 130 квадратних метрів

Автор: Уляна Роднюк:Час публікації: 02/10/2025 17:40
Будівлю у Болехові охопив вогонь посеред ночі. Як з’ясувалося, зайнялася загалом чимала площа.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС.

Рятувальників викликали о 03:49. До місця оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На місці було встановлено, що горять залишки пиломатеріалів та покрівля приміщення на загальній площі 130 м².

“Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу було локалізовано та ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюються”, — йдеться наразі в офіційному повідомленні.

