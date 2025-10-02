На Прикарпатті з аукціону продають кухонну качалку, якою погрожували побити

В Івано-Франківській області за рішенням суду у чоловіка конфіскували кухонну качалку. Державна виконавча служба виставила її на аукціон за 30 гривень.

Відповідний лот виставили у системі електронних торгів арештованого майна ДП “СЕТАМ“, пише Правда.ІФ.

Йдеться про майно, яке конфіскували за рішенням Галицького суду. Так, качалка для тіста, яка фігурувала як речовий доказ у кримінальній справі проти місцевого мешканця. Качалку вилучили під час огляду місця події, оскільки обвинувачений погрожував нею побити жінку.

Наразі для участі в торгах зареєструвався один учасник. Стартова ціна, зазначена в аукціоні, становить 30 гривень, а крок аукціону – 1,5 гривні. Початок торгів оголосили на 10 жовтня.

