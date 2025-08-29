Старшого солдата Олега Міга з Болехова посмертно нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня

Сьогодні, у День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на Прикарпатті відбулася церемонія вручення державних нагород родинам загиблих захисників України.

Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня удостоєно старшого солдата МІГУ Олега Ігоровича.

Державну нагороду, як знак безмежної шани за відвагу та вірність присязі, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук вручила матері Героя Олександрі Мізі та сестрі Юлії.

Ця нагорода — визнання жертовності, героїзму і сили духу захисника, який поклав життя на вівтар свободи своєї Батьківщини. Його приклад — це взірець для нинішнього покоління, його подвиг — фундамент гордості та патріотизму.