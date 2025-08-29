На Прикарпатті директорку АТ «Сегежа Україна» взято під варту та відсторонено від посади

За апеляційною скаргою прокурорів Калуської окружної прокуратури апеляційний суд ухвалив рішення про взяття під варту генерального директора АТ «Сегежа Україна» з можливістю внесення застави, а також постановив тимчасово усунути його з посади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Нагадаємо, посадовиці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало державі понад 46 млн грн збитків (ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, вона, діючи в інтересах приватної фірми свого сина, без згоди акціонерів передала у користування майновий комплекс підприємства вартістю понад 184 млн грн. У результаті держава, як власник 25% акцій товариства, зазнала значних фінансових втрат.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Національної поліції за оперативного супроводу УСБУ в Івано-Франківській області.