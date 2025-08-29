В центрі “Культурно-універсальна територія” відкривається військово-патріотичний гурток

У центрі “Культурно-універсальна територія” відкривається військово-патріотичний гурток «Чорний ліс. Агент 007» для восьмикласників.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Вікторію Дротянко.

Тут поєднають і теорію, і практику: історія визвольного руху, громадянська безпека, виживання, фізпідготовка, перша допомога, цифрова гігієна. А ще – походи, мандрівки та змагання. Групи невеликі, 8–14 дітей. Заняття проходитимуть у різних мікрорайонах. Деталі та запис: 066 380 73 75

У Міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді – гурток про дрони.

Діти зможуть навчитися керувати ними на симуляторах, дізнатися про технічні особливості та відкрити для себе цілий світ сучасних технологій. Заняття проходитимуть на різних локаціях.

Деталі та запис: 066 311 32 13

Усі гуртки – безкоштовні.