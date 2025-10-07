Стоматолог з Франківська за $6 000 обіцяв оформити інвалідність військовому

Колишній лікар-стоматолог пропонував військовим допомогти звільнитись зі служби через отримання фіктивної групи інвалідності. Для цього обіцяв скористатися надійними зв’язками у медичних закладах та домовитись з головою військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, пише Правда.

Протиправну схему звільнення з військової служби хотів провернути 34-річний мешканець Прикарпаття. Чоловік у минулому працював лікарем стоматологом, а нині перебуває без роботи, тому вирішив заробити на своїх зв’язках.

Чоловік запропонував чинному військовослужбовцю однієї з військових частин «зробити» третю групу інвалідності та завершити кар’єру військового без правових наслідків. Крім цього, отримання такого статусу надавало б можливість чоловікові легально та безперешкодно виїхати за кордон.

Клієнта зловмисник запевнив, що має багато друзів у різних медичних закладах, а тому з легкістю домовиться з головою військово-лікарської комісії про направлення чоловіка для нібито проведення оцінювання повсякденного функціонування особи для отримання третьої групи інвалідності. А згодом — звільнення зі служби на підставі цього фіктивного статусу. За послугу забажав отримати 6 тисяч доларів.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із слідчими ГУНП в Івано-Франківській області затримали зловмисника одразу після отримання 6 тисяч доларів від військового.

Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне колишньому лікарю передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.