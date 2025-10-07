ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківець викликав поліцію через крадіжку, якої не було

Нещодавно в Івано-Франківську стався інцидент: чоловік викликав поліцію через крадіжку, якої насправді не було.

Про це інформує Правда з посиланням на патрульну поліцію.

5 жовтня патрульні отримали повідомлення про крадіжку на вул. Коновальця. Заявник повідомив, що у його дружини зникли гроші.

Після з’ясування обставин інспектори встановили, що жодної крадіжки не було.

За здійснення завідомо неправдивого виклику поліції 55-річний заявник отримав адмінматеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

