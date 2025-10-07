Прокатні самокати вже не їздять середмістям Франківська, – Михайло Смушак

В Івано-Франківську прокатні електросамокати більше не зможуть рухатися центральною пішохідною зоною. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки руху.
Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, компанії ECOS, E-wings та Bolt вже технічно обмежили рух своїх самокатів у центральній частині міста.
Тепер у межах вулиць Січових Стрільців – Г. Мазепи – Галицька – Станіславська – Шеремети – Вірменська – Левка Лук’яненка – Грушевського – Вагилевича прокатний самокат просто зупиниться, і поїхати на ньому неможливо.
«Їздити можна лише по проїжджій частині, разом з іншими транспортними засобами», — наголосив Михайло Смушак.
Він також повідомив, що на державному рівні вже рухається законодавче врегулювання цього питання.
Підкомітет Верховної Ради з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроєкт №3023, який визначає правила користування електросамокатами, сігвеями та іншими легкими електротранспортними засобами.
Основні положення законопроєкту:
- електросамокати визнаються учасниками дорожнього руху;
- з 14 років можна їздити по велодоріжках або краю дороги;
- діти до 7 років можуть пересуватись лише тротуарами під наглядом дорослих;
- від 7 до 14 років — у парках, скверах та дворах;
- на тротуарах перевага завжди за пішоходами;
- органи місцевого самоврядування можуть визначати зони, де рух електросамокатів заборонений.
Закон набуде чинності через три місяці після опублікування.
«Це важливі зміни, яких давно чекали. І я впевнений, що рішення нашого міста стало прикладом для всієї країни», — додав пан Михайло.