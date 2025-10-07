Прокатні самокати вже не їздять середмістям Франківська, – Михайло Смушак

В Івано-Франківську прокатні електросамокати більше не зможуть рухатися центральною пішохідною зоною. Таке рішення ухвалила міська комісія з безпеки руху.

Як повідомив заступник міського голови Михайло Смушак, компанії ECOS, E-wings та Bolt вже технічно обмежили рух своїх самокатів у центральній частині міста.

Тепер у межах вулиць Січових Стрільців – Г. Мазепи – Галицька – Станіславська – Шеремети – Вірменська – Левка Лук’яненка – Грушевського – Вагилевича прокатний самокат просто зупиниться, і поїхати на ньому неможливо.

«Їздити можна лише по проїжджій частині, разом з іншими транспортними засобами», — наголосив Михайло Смушак.

Він також повідомив, що на державному рівні вже рухається законодавче врегулювання цього питання.

Підкомітет Верховної Ради з питань безпеки дорожнього руху підтримав законопроєкт №3023, який визначає правила користування електросамокатами, сігвеями та іншими легкими електротранспортними засобами.

Основні положення законопроєкту:

електросамокати визнаються учасниками дорожнього руху;

з 14 років можна їздити по велодоріжках або краю дороги;

діти до 7 років можуть пересуватись лише тротуарами під наглядом дорослих;

від 7 до 14 років — у парках, скверах та дворах;

на тротуарах перевага завжди за пішоходами;

органи місцевого самоврядування можуть визначати зони, де рух електросамокатів заборонений.

Закон набуде чинності через три місяці після опублікування.