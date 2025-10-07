На війні загинув 23-річний боєць з Івано-Франківщини Костянтин Мосейчук

У російсько-українській війні 4 жовтня 2025 року загинув військовослужбовець з Косівщини Костянтин Мосейчук.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Косівської районної військової адміністрації, інформує Правда.
Костянтин Мосейчук народився 6 червня 2002 року, жив у селі Пістинь Івано-Франківської області. Служив гранатометником стрілецького батальйону у 2 окремій Галицькій бригаді Нацгвардії України, повідомили Суспільному у Косівській РВА.
Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Пожня Сумської області.