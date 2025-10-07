Які “іменні” номерні знаки на авто обирають прикарпатці

У 2024 році сервісні центри Міністерства внутрішніх справ в Івано-Франківській області видали власникам автомобілів 516 “іменних” номерних знаків. Це — на 27% більше, ніж у попередній рік.

Які саме назви обирали прикарпатці, скільки таких знаків оформили протягом 2020-2025 років та чи можна на авто з “іменним” номером виїхати за кордон — у матеріалі Суспільного.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Які індивідуальні номерні знаки обирають прикарпатці

Від початку 2025 року індивідуальні номерні знаки в Івано-Франківській області оформили 502 людини, розповів завідувач сектору комунікації регіонального сервісного центру МВС Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей Сергій Бобра. Переважно при обранні “іменних” номерних знаків власники автівок вказували комбінації букв та цифр.

“Обирають зазвичай номерні знаки, які стосуються професії власника. Наприклад, “адвокат”, “юрист”, “стоматолог”. Замовляють також імена й прізвища. Військові та ветерани обирають для індивідуального номерного знака свій позивний або слова, як-от: “ракета”, “звір”, — розповідає Сергій Бобра.

Окрім цього, власники автівок обирають номерні знаки з назвами своїх компаній. В такому випадку індивідуальний номерний знак слугує рекламою певної компанії. Так роблять різноманітні відпочинкові та готельні комплекси для свого автопарку.

Автівки з “іменними” номерними знаками. Суспільне Івано-Франківськ

Водійка авто з номерним знаком “Жужа”

Водійка з Івано-Франківська Віра Підгородецька оформила індивідуальний номерний знак у жовтні 2024 року. Вона місяць очікувала на виготовлення номера, тоді перереєструвала авто й отримала новий техпаспорт.

“У мене — маленька машина з невеликим мотором, і я обрала для неї назву “Жужа”. В дитинстві у мене була невелика іграшка з такою назвою. Вона видавала звуки гудіння. Моя автівка має легкий приємний звук мотора і не видає таких агресивних звуків, як спорткари, тож ця назва їй ідеально підійшла. На дорогах перший час бачила, що фотографують, коли стою в заторах. Потім багато людей звикли, і вже не було такого ажіотажу з фотографіями”, — розповідає водійка.

Віра Підгородецька обрала для автівки “іменний” знак з написом Жужа. Віра Підгородецька

Кількість індивідуальних номерних знаків, оформлених в територіальних центрах МВС Івано-Франківської області:

у 2020 році — 40;

у 2021 році — 165;

у 2022 році — 53;

у 2023 році — 373;

у 2024 році — 516;

у 2025 році (станом на 6 жовтня) — 502;

Скільки коштує виготовлення індивідуального номерного знака

Зі слів Сергія Бобри, на вартість індивідуального номерного знака для авто впливає кількість символів, а також, чи є графічний елемент. Остання послуга не є популярною. У 2025 році на Франківщині не було зареєстровано жодного номера з графічним елементом.

“Мінімальне замовлення — три символи, його вартість — 300 гривень. Максимальна кількість — вісім символів. Кожен наступний символ після трьох — це додатково 90 гривень. Послуги з організації доставлення — 500 гривень. Вартість матеріалів для автомобіля — 466 гривень, для мотоцикла — 266 гривень. Фактично найдешевший індивідуальний номерний знак коштуватиме 1266 гривень”, — розповідає Сергій Бобра.

Їздити на авто з індивідуальним номерним знаком можна тільки в Україні.

“За автомобілем закріплений національний номерний знак з кодом регіону, цифровою комбінацією та двома літерами в кінці. Це — основний номерний знак автомобіля. Індивідуальний номерний знак є додатковим і вказується у свідоцтві про реєстрацію авто в особливих примітках. Ним можна користуватися на всій території України, але при виїзді транспортного засобу за кордон необхідно встановити основний номерний знак автівки”, — розповідає Сергій Бобра.

Автівки на дорозі. Unsplash/Ellie Cooper

Як замовити індивідуальний номерний знак

Індивідуальний номерний знак можна замовити через електронний кабінет водія, продовжує завідувач сектору комунікацій регіонального сервісного центру МВС. За його словами, знак приходить замовнику поштою через місяць. Після цього потрібно звернутися до будь-якого найближчого сервісного центру для його закріплення за автомобілем.