У Запорізькій області помер солдат з Прикарпаття Віталій Рибак

У Запорізькій області 3 жовтня 2025 року помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Віталій Рибак.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Снятинської міської ради, передає Правда.
Віталій Рибак народився 1977 року. Жив у Снятині Івано-Франківської області. Мав звання солдата.
Військовослужбовець помер під час військової служби у Запорізькій області.
“У ці дні скорботи важко віднайти слова, які б змогли полегшити душевний біль від втрати рідної вам людини. Прийміть найщиріші співчуття. Нехай пам’ять про героя назавжди залишиться у наших серцях”, — йдеться у дописі.