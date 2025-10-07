ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Запорізькій області помер солдат з Прикарпаття Віталій Рибак

Автор: Олег Мамчур
У Запорізькій області 3 жовтня 2025 року помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Віталій Рибак.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Снятинської міської ради, передає Правда.

Віталій Рибак народився 1977 року. Жив у Снятині Івано-Франківської області. Мав звання солдата.

Військовослужбовець помер під час військової служби у Запорізькій області.

“У ці дні скорботи важко віднайти слова, які б змогли полегшити душевний біль від втрати рідної вам людини. Прийміть найщиріші співчуття. Нехай пам’ять про героя назавжди залишиться у наших серцях”, — йдеться у дописі.

