Студенти, викладачі та нацгвардійці розписували писанки у Франківську

15 квітня в Івано-Франківському медуніверситеті відбувся майстер-клас з розпису писанок для студентів та викладачів. Спеціальними гостями стали військовослужбовці 50-го полку НГУ ім. Семена Височана, учасники бойових дій.

Такий захід у передвеликодній вівторок в університеті проводять вже більше десяти років поспіль, розповіла заступниця ректора з виховної роботи Марія Гуцол. Традиційно майстер-клас провела старша наукова співробітниця Музею мистецтв Прикарпаття Іванна Равлюк. Вона розповіла про значення писанки в українському народі та пояснила деякі орнаменти, що сотнями років наносять на яйце, пише “Галка”.

“Коли пишеш писанку – відкидаєш всі погані думки, треба бути в доброму настрої, зосередитися і працювати. Адже писанка символізує нове життя, бо саме в яйці є зародок”, – додала Равлюк.

Разом з викладачами та студентами розписували писанки добровольці 50 полку імені полковника Семена Височана, учасники російсько-української війни Віталій Бойко та Микола Паньків. Воїнів запросили, оскільки на майстер-класі організували збір на підтримку франківських нацгвардійців.

“Востаннє писанку виготовляв ще, напевне, в школі. Зараз приємно бути в цьому колі, багато чого про писанку навіть не знав”, – каже Бойко.

Його побратим Микола Паньків, котрий теж на війні з 25 лютого 2022, залишився з приємними спогадами.

“Надіюся, якщо дасть Бог і ситуація в країні, наступного року прийду на цей майстер-клас з восьмирічним сином”, – розповів Микола.

Також на майстер-класі організували ярмарку хендмейду від молодих “просвітян” Франківська та студентів університету.