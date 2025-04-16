ЦМКЛ має відшкодувати три мільйони франківці, яка постраждала від “недбалості” лікаря

У 2020 році франківка Олександра Клюба отримала важкі травми під час операції в Центральній міській клінічній лікарні, що призвело до кісти в мозку та епілепсії. Верховний Суд підтвердив рішення про виплату лікарнею компенсації у розмірі понад 3 мільйони гривень.

Про це інформує Галка з посиланням на постанову Верховного Суду від 9 квітня 2025 року.

Олександра Клюба звернулась до суду після того, як у березні 2020 року під час операції у ЦМКЛ їй пошкодили лобну пазуху та оболонки головного мозку. Жінці лікували гайморит та зробили процедуру трепанопункції.

За висновками експертів, це спричинило тяжкі наслідки: внутрішньочерепні крововиливи, трепанацію черепа, утворення кісти та розвиток епілепсії. Олександра Клюба залишилась фактично непрацездатною, не може доглядати за дітьми та скаржиться на постійні болі.

Суди трьох інстанцій погодилися, що причиною її стану стала лікарська помилка. За результатами розгляду, лікарня має сплатити понад 3 млн грн моральної шкоди, близько 100 тис. грн за витрати на лікування і втрачений дохід, а також 20 тис. грн витрат на правову допомогу. Лікар, який оперував, був звільнений від кримінальної відповідальності через строки давності, але суд встановив, що саме його дії завдали пацієнтці шкоди.

Івано-Франківський міський суд раніше розглядав кримінальне провадження за ст. 140 ч. 1 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Справу закрили, бо сплив строк давності. У цивільному процесі суд зобов’язав лікарню компенсувати шкоду.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.