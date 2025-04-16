Глава компанії “Lego” розбився у швейцарських Альпах

Керівник компанії Lego та друг датської королівської родини Майкл Хелбі загинув внаслідок нещасного випадку під час катання на лижах у швейцарських Альпах.

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Як зазначається, Майкл Хелбі відпочивав на ексклюзивному курорті Верб’є. 12 квітня Хелбі розбився у гірськолижному районі “Чотири долини”, який вважається найнебезпечнішим місцем на курорті, пише Daily Mail.

Варто зауважити, що місцевість прославив Шерлок Холмс, який боровся зі своїм ворогом професором Моріарті біля Рейхенбахського водоспаду.

64-річного датського фінансиста було доставлено до лікарні на гелікоптері, але він помер від внутрішньої кровотечі.

Керівник Lego Томас Кірк Крістіансен, який очолює як гіганта з виробництва іграшок, так і сімейну інвестиційну фірму, заявив, що він “глибоко засмучений” втратою свого довіреного заступника.

“Наші думки та турботи з сім’єю та близькими Майкла”, – сказав він.

Хелбі також був давнім другом і довіреною особою королеви Марії та короля Данії Фредеріка, відвідуючи багато років численні королівські заходи та сімейні урочистості.