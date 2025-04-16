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У Коломиї оголений чоловік жбурляв фекалії у поліцейський автомобіль ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї оголений чоловік жбурляв фекалії у поліцейський автомобіль ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
16/04/2025 20:04
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У середу, 16 квітня, в центрі міста Коломиї на Прикарпатті трапився незвичний інцидент — невідомий чоловік кидав фекалії в автомобілі просто на проїжджій частині. Серед постраждалих опинилось і службове авто поліції.

На відео, опублікованому у Telegram-каналі «Чесний з Івано-Франківська», видно, як чоловік з оголеним торсом та відром у руках ходить серед машин на дорозі, пише Правда ІФ з посиланням на Ратуша.

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У якийсь момент він зачерпнув з відра фекалії та кинув їх у поліцейське авто.

У місцевій поліції повідомили, що інцидент трапився саме в той момент, коли правоохоронці прибули на виклик. Правопорушника, який забруднював транспортні засоби, оперативно затримали.

За інформацією джерел видання, чоловік має групу інвалідності, пов’язану з психічними розладами. Після затримання його передали до спеціалізованого медичного закладу.