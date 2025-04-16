У Франківську засудили лікаря, який взяв хабар за допомогу з відстрочкою від мобілізації, але повернув гроші

Івано-Франківський міський суд виніс вирок у справі лікаря-уролога Лисецької лікарні, який за 4200 доларів пообіцяв допомогти військовозобов’язаному з отриманням інвалідності для відстрочки від мобілізації. Медик отримав частину суми проте, не виконавши домовленість, повернув гроші.

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Про це йдеться у вироку суду.

Обвинувачений — уродженець села Комарів Галицької громади. 15 травня 2023 року поблизу магазину на вулиці Грушевського в Івано-Франківську він отримав 3 тисячі доларів хабаря за вплив на прийняття рішення обласного бюро МСЕК про встановлення його “клієнту” III групи інвалідності.

“У суді лікар визнав свою вину. Він розповів, що на початку 2023 року до нього звернулися двоє людей, щоб проконсультуватися щодо можливості отримання відстрочки від мобілізації. Обвинувачений порадив їм підготувати додаткові документи та озвучив суму винагороди — 4200 доларів”, — йдеться у матеріалах справи.

Після того, як лікар отримав частину суми, він мав доповнити документи для оформлення групи інвалідності. Згодом він повернув гроші “клієнту”.

Чоловіка судили за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Його визнали винним та призначили штраф — 110 тисяч 500 гривень.