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Створив небезпеку для екосистеми та здоров’я мешканців: посадовця звинувачують у забрудненні річки Прут

Автор: Оксана Марушкевич
28/05/2025 15:10
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На Прикарпатті судитимуть керівника одного з комунальних підприємств, який допустив забруднення річки Прут неочищеними стоками.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

Прокурори Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства однієї із територіальних громад за фактами порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

“Слідством встановлено, що директор комунального підприємства укладав договори з юридичними та фізичними особами про надання послуг з очищення каналізаційних стічних вод. За договорами підприємство зобов’язувалося приймати та очищати стічні каналізаційні води.

Як з’ясували прокурори, посадовець порушив вимоги водного законодавства. Він допустив наднормативний скид з очисних споруд неочищених зворотних вод, а також наднормативний скид забруднюючих речовин до річки Прут”, – йдеться у дописі.

Такі дії призвели до забруднення поверхневих вод річки та створили небезпеку для екосистеми, а також загрозу життю і здоров’ю місцевих мешканців.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.