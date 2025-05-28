В Івано-Франківську провели чергову велоінспекцію. ФОТО

Міський голова зазначив, що проінспектували “добрячий шмат міста”. В Івано-Франківську провели чергову велоінспекцію.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.

Інспекції провели на вулиці Героїв Києва, Хоткевича, Молодіжній, Парковій, Івасюка, Стуса, 24 серпня, Симоненка, Вовчинецькій та прилеглих вуличках.

“Мешканці звертаються з різними господарськими проханнями – стараємось робити, але все в межах можливостей. Бо допомога військовим – наш пріоритет! Дав комунальникам різні доручення: десь залатати ями, помалювати лавки, тримати в чистоті зупинки, вулиці та двори, стежити, щоб траву вчасно косили. Така повсякденна робота часто здається дрібною і непомітною, але саме завдяки їй – наше місто стає чистим і акуратним. Дякую двірникам, усім працівникам благоустрою, які щоранку своїми руками створюють затишок в Івано-Франківську”, – додав Руслан Марцінків.