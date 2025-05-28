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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині попрощаються із захисником Клим’юком Віктором

Автор: Оксана Марушкевич
28/05/2025 15:56
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Назавизівська громада Надвірнянського району Івано-Франківської області проведе в останню путь відважного захисника Клим’юка Віктора.

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Повідомляє Назавизівський старостинський округ, пише Правда.іф.

Парастас відбудеться 29 травня о 19 годині у домі, де проживав Герой (вул. Лесі Українки 23)

Чин похорону — 30 травня о 13 годині

Усіх жителів села просять віддати останню шану, останні слова вдячності мужньому воїну Віктору.

Псалтир читатиметься 28 та 29 травня.