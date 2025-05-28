На Івано-Франківщині попрощаються із захисником Клим’юком Віктором

Назавизівська громада Надвірнянського району Івано-Франківської області проведе в останню путь відважного захисника Клим’юка Віктора.
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Повідомляє Назавизівський старостинський округ, пише Правда.іф.
Парастас відбудеться 29 травня о 19 годині у домі, де проживав Герой (вул. Лесі Українки 23)
Чин похорону — 30 травня о 13 годині
Усіх жителів села просять віддати останню шану, останні слова вдячності мужньому воїну Віктору.
Псалтир читатиметься 28 та 29 травня.