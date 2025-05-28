Помер народний депутат і ексжурналіст Сергій Швець

На 49-му році життя після тривалої хвороби помер народний депутат, колишній журналіст “1+1” Сергій Швець.

Про це повідомив голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.

“Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини.Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам’ять”, — написав Давид Арахамія.

Швець народився 13 червня 1976 року у місті Черкаси. Журналістську кар’єру розпочав у 19 років.

Журналістську кар’єру розпочав у 19 років, працюючи у новинній програмі “Вікна”.