Помер народний депутат і ексжурналіст Сергій Швець

На 49-му році життя після тривалої хвороби помер народний депутат, колишній журналіст “1+1” Сергій Швець.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це повідомив голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.
“Після тривалої боротьби з важкою хворобою помер наш колега, народний депутат Сергій Швець. Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини.Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам’ять”, — написав Давид Арахамія.
Швець народився 13 червня 1976 року у місті Черкаси. Журналістську кар’єру розпочав у 19 років.
Журналістську кар’єру розпочав у 19 років, працюючи у новинній програмі “Вікна”.
- У 1997-му виступав автором і ведучим окремих рубрик у телепроєктах “Бомба” та “Сніданок з 1+1” на телеканалі “1+1”.
- У період з 1998 по 2000 рік працював спеціальним кореспондентом програми “Вікна” на телеканалі СТБ.
- З 2000 до 2004 року був спеціальним кореспондентом програм “День сьомий”, “Свобода слова” та “Факти” на телеканалі ICTV.
- З 2004 по 2009 рік був ведучим програм “ТСН-Варта” і “Сніданок з 1+1”, а також кореспондентом новинного проєкту “ТСН”.
- У 2019 Сергій Швець був обраний народним депутатом України IX скликання. У виборах брав участь як безпартійний кандидат від партії “Слуга народу”.
- У Верховній Раді став секретарем Комітету з питань свободи слова, а також очолив підкомітет з питань захисту прав і свобод журналістів та працівників медіа.