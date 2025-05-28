У Франківську відкрили анотаційні дошки Олександру Грузіну та Андрію Сьоміну

На фасаді Івано-Франківського ліцею №3 відкрили анотаційні дошки полеглим захисникам – Олександру Грузіну та Андрію Сьоміну.

Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу міського голови Івано-Франківська.

Синам полеглих Героїв вручили відзнаки «За честь і звитягу».

Володимир та Кирило Сьоміни – сини Героя Андрія Сьоміна, нині служать у батальйоні оперативного призначення «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Вони продовжують справу батька і захищають країну.

Син Олександра Грузіна – Володимир Грузін – старшимий лейтенант 90 окремого аеромобільно-десантого батальйону Збройних сил України.

Також для батальйону «Свобода» передали 50 FPV-дронів.

«Сьогодні вшановуємо пам’ять їхній батьків, які віддали найдорожче – своє життя за Україну. І дякуємо їхнім синам-воїнам, котрі продовжують боротьбу на фронті.

Пам’ятаємо, якою великою ціно дається нам наш відносний спокій. За кожним подарованим днем нам стоїть чиєсь життя, здоров’я і нездійсненні мрії. Наш обов’язок – творити пам’ять про полеглих. І підтримувати своїх Захисників», – зазначив очільник Івано-Франківська.