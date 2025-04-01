Сучасна медицина для дітей: у Франківську відкрили оновлене педіатричне відділення

В Івано-Франківську відкрили оновлене педіатричне відділення №5 на вулиці Хоткевича, 46/5.

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Тепер тут не лише сучасний ремонт та зручні меблі, але й фізіотерапевтичний кабінет спеціальних лікувальних процедур, де маленькі пацієнти зможуть отримати необхідну допомогу. Особлива увага була приділена створенню безбар’єрного простору – облаштовано туалет для людей з інвалідністю, пише Правда з посиланням на сайт міського голови.

Завдяки наполегливості та відданості медичного персоналу, педіатричне відділення зазнало значних змін. Ольга Савчук, директорка КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги ІФМР», підкреслила, що лікарі продовжували працювати, незважаючи на ремонтні роботи. Звичайний медичний заклад вдалося трансформувати у сучасний і комфортний простір для дітей. А ще тут оновили обладнання та придбали інвентар.

«Ми змогли повністю оновити все відділення, також закупити інвентар, як медичні, так і офісні меблі. І частково оновити ту техніку, яка потрібніша. Ремонті роботи тотальні здійсненні. Окремо були оновлені вбиральні і вбиральня зроблена абсолютно нова для людей з інвалідністю. Є спеціальне обладнання, яке повинно бути на місці надання послуг первинної медичної допомоги. Ми відновили кабінети для фізпроцедур, ми зробили і облаштували кабінет «здорової дитини» для зручності. Він повинен бути обов’язково для діток, які проходять вакцинацію, тобто в режимі очікування. Після того як проведена вакцина – мама з дитинкою повинна мінімум пів години перебувати в медичному закладі. Ми не переривали прийом пацієнтів тому, що нашим діткам з Хоткевича на Тичини було би досить важко звертатися. Персонал в цьому плані дуже молодець, що вони змогли це організувати», – підкреслює працю персоналу Ольга Савчук.

Оновлення педіатричного відділення – це не лише ремонт, а й інвестиція в здоров’я майбутнього покоління. Зі слів завідувачки педіатричного відділення №5 Віри Лядецької дане педіатричне відділення обслуговує близько 4500 діток. Тому ремонт та оновлення обладнання є надзвичайно важливим кроком.

«Наші пацієнти – це дітки і нам потрібно якісно їм надавати допомогу. Це обов’язково! 4 тисячі 500 діток в нас тут рахується. Оновили в кабінетах у нас нове обладнання, в нас нові ростоміри, нові ваги, для маленьких діток, для старших діток. Кожного року дитинка приходить на огляд, лікар мусить подивитися і ці всі дані записати. В нас відкрився фізкабінет, його раніше не було», – зауважує завідувачка педіатричного відділення №5 Віра Лядецька.

Наталія Чорна, лікар-педіатр з 16-річним стажем, вважає, що оновлення медичного закладу необхідне не лише для покращення умов, але й для створення атмосфери безпеки та спокою для маленьких пацієнтів.

«Найперше оновлення потрібне для атмосфери. Для того, коли дітки відвідують даний заклад, щоб вони відчували безпеку. В першу чергу я завжди до пацієнтів знаходжу підхід тому, що пацієнт завжди раніше асоціював білий халат з якимось внутрішнім страхом. Щоб дітки відчували спокій, щоб батьки відчували спокій, щоби були впевнені, що дитина в надійних руках. Ну і для мене це важливо, як для лікаря тому, що я з задоволенням в такій атмосфері працюю і відповідно мої пацієнти з радістю до мене приходять»,- з усмішкою говорить лікар-педіатр Наталія Чорна.

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків наголошує на важливості оновлення педіатричних відділень для покращення умов надання медичної допомоги. Він закликає мешканців користуватися комунальними медичними закладами, які активно розвиваються та постійно оновлюються.

«Минулого року оновлювали на Стуса педіатричне відділення. Тут, Хоткевича, давно потребувало умов для лікарів, для діток, які приходять сюди. Тому тішимся, що наша педіатрична система, надання допомоги змінюється, розвивається. Закликаю користуватися мережею комунальних закладів медицини, бо вони оновлюються, багато робиться завдяки керівництву, завдяки й самим лікарям. Вдячні те, що напрямок збереження комунальної медицини і розвиток її зберігається», – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Оновлене педіатричне відділення – це місце, де сучасні медичні технології поєднуються з турботою та комфортом, забезпечуючи дітям найкраще лікування. Місто продовжує інвестувати в здоров’я своїх маленьких мешканців, адже вони – наше майбутнє.