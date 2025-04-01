Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку

Альбіна Рибак залишилася у складі співвласників фірми, яка перереєструвалася за російським законодавством. Пише Главком

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Дружина одного з найближчих соратників президента-втікача Януковича і голови Верховної Ради у 2012-2014 роках Володимира Рибака може досі володіти часткою компанії, що зареєстрована в окупованому Донецьку. Про це «Главком» дізнався з російських реєстрів.

Ідеться про ТОВ «Гурман», яке у 2014 році після окупації частини Донеччини, було «націоналізовано». Втім, аж до липня 2023 року компанія не вела жодної діяльності. Два роки тому Федеральна податкова служба Російської Федерації внесла відомості про реєстрацію ТОВ «Гурман» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. Компанія отримала російський ліцензійний номер, «косметично» змінила назву та адресу тощо.

ТОВ «Гурман» у 2023 році було перереєструвано за російським законодавством

скріншот: b2b.house

Попри ці зміни засновники фірми залишилися тими, що були в однойменній українській компанії. Лише Івана Ангеліна замінили на Христину Лефтерову – єдину на момент 2023 року людину із російським індивідуальним податковим номером.

Справа – оновлений склад власників зареєстрованої за російськими законами ТОВ «Гурман» у Донецьку

скріншоти: YouControl, list-org.com

Частки у компанії все так само належать по 20% кожному з власників компанії. Важлива деталь: у 2024 році Альбіна Рибак була єдиною з них, хто не отримав російського податкового номеру. «Главком» перевірив, чи це досі так: станом на березень 2025 року жінка не отримувала індивідуального податкового номера у країні-агресорці.

Варто нагадати: в Україні досі з 2001 року зареєстровано ТОВ «Гурман», яке спеціалізується на діяльності ресторанів, наданні послуг мобільного харчування. За даними аналітичної системи YouControl, у фірмі п’ять засновників, які володіють рівними частками по 20%. Однією з співвласників є Альбіна Іванівна Рибак, повна тезка дружини українського політика родом з Донецька Володимира Рибака.

Також, за даними YouControl, компанія «Гурман» має зв’язок з підприємцем Рибаком Олександром Володимировичем – так звати сина колишнього ексспікера Ради. До липня 2010 року Олександр Рибак перебував у складі співзасновників «Гурмана». Потім він перейшов на високі державні посади: перший заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції, а потім став керівником вказаної інспекції, пропрацювавши до березня 2014 року.

Генеалогія зв’язків ТОВ «Гурман» приводить до підприємця Олександра Рибака

скріншот: YouControl

Після Революції гідності з’явилася інформація про крадіжку $2 млн готівки з будинку Олександра Рибака. Гроші господар зберігав у стелі свого помешкання – між лазнею та кімнатою відпочинку. У квітні 2023 року обвинувачені у крадіжці грошей сім’ї Рибака-молодшого, колишні його охоронець і домоправитель отримали вирок – по сім років тюрми кожен.

Восени 2018 року «Главкому» вдалося зафіксувати на об’єктив колишнього голову Верховної Ради Володимира Рибака разом із дружиною Альбіною. Подружжя купило мішок цибулі на ринку «Столичний», що на вулиці Кільцева дорога у Києві.

Останні роки ексспікер Володимир Рибак не давав гучних заяв і фактично зник з публічного простору

фото: glavcom.ua

Опосередковано можна підтвердити, що Альбіна Рибак веде справи в Україні після повномасштабного вторгнення. «Главком» знайшов декларацію колишнього голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Дмитра Гапчича за 2023 рік. У документі вказано, що Гапчич орендував квартиру в Києві, власницею якої є Альбіна Рибак, імовірно дружина ексспікера Ради.

Голова правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Дмитро Гапчич орендував квартиру у, ймовірно, дружини Володимира Рибака

скріншот: public.nazk.gov.ua

Хто такий Володимир Рибак

Володимир Рибак був близьким до кіл донецької еліти, зокрема до Віктора Януковича. У 2001 році став одним зі співзасновників Партії регіонів. Шлях до високої політики Рибак починав із крісла міського голови Донецька (1993–2002). У 2002 році Рибак обирається до Верховної Ради, де займає різні керівні посади. За прем’єрства Віктора Януковича Володимир Рибак обіймав посаду віцепрем’єра-міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства. Коли ж Янукович став президентом, його соратник очолив Верховну Раду.

Після перемоги Революції Гідності в лютому 2014 року Рибак подав у відставку. Це стало фактичним кінцем його політичної кар’єри. Останні роки він не давав гучних заяв і фактично зник з публічного простору.

Маргарита Огнева, «Главком»