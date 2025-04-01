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Диван на коліщатках в темній вітальні

Надвірнянська громада провела в останню дорогу захисника Чернікова Андрія

Автор: Оксана Марушкевич
01/04/2025 14:44
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Сьогодні Надвірнянська громада на вічний спочинок провела мужнього воїна Чернікова Андрія.

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Повідомив очільник громади Зіновій Андрійович, передає Правда.іф

“Найважче сказати рідним, що твою дитину, чоловіка, батька вбили…Стриманий у словах, але дуже мужній та щирий – саме таким в памʼяті рідних та близьких залишиться навічно герой Андрій. Він відважно захищав кожного з нас віддавши найцінніша своє життя….

На віки його імʼя буде вписане в історію нашої громади та України як Героя”, – йдеться у дописі мера.