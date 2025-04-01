Надвірнянська громада провела в останню дорогу захисника Чернікова Андрія

Сьогодні Надвірнянська громада на вічний спочинок провела мужнього воїна Чернікова Андрія.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомив очільник громади Зіновій Андрійович, передає Правда.іф
“Найважче сказати рідним, що твою дитину, чоловіка, батька вбили…Стриманий у словах, але дуже мужній та щирий – саме таким в памʼяті рідних та близьких залишиться навічно герой Андрій. Він відважно захищав кожного з нас віддавши найцінніша своє життя….
На віки його імʼя буде вписане в історію нашої громади та України як Героя”, – йдеться у дописі мера.