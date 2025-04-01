Калушанин розклеював у Львові постери із закликами до диверсій

У Львові провели обшуки у трьох чоловіків, які, за даними слідства, створювали та розповсюджували у громадських місцях плакати із проросійською рекламою із закликами до диверсій.

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Правоохоронці припускають, що цю інформаційно-психологічну операцію організували російські спецслужби, повідомляє “Суспільне. Львів” з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

У четвер, 27 березня, у вишах, електротранспорті та на фасадах житлових будинків з’явилися постери із текстом “НЕ сумнівайся! Переходь і здійсни свої мрії” з зображенням QR-коду.

За ним можна було перейти на російський Телеграм-канал із закликами до припинення мобілізації, диверсій та до здійснення державного перевороту в Україні.

Правоохоронці встановили, що плакати розклеїв 32-річний уродженець Калуша Івано-Франківської області. Чоловік розповів, що він отримав завдання поширити понад 2000 плакатів від 32-річного співвласника рекламної фірми зі Львова.

Також, за даними слідчих, питаннями, що пов’язані з друком плакатів та пошуку шляхів їх розповсюдження, займався 56-річний уродженець Бучача Тернопільської області.

За адресами проживання чоловіків у Львові провели обшуки і вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку. Також їм вручили повістки та викликали на допит.

Раніше голова транспортної комісії Львівської міської ради Ігор Зінкевич у себе на Facebook оприлюднив скріншоти пабліків, куди ведуть посилання з QR-кодів на постерах. Там розповідають про “беззаконня”, яке нібито чинять українські правоохоронні органи. Також там закликають спалювати автомобілі силовиків.