Яких груп крові бракує в лікарнях Івано-Франківщини цього тижня

У лікарнях Івано-Франківська та області — дефіцит донорської крові 2-, 3- та 4- груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Бліц-Інфо

“На жаль, люди “звикають” до війни, і сьогодні донорів набагато менше, ніж було на початку 2022 року. А потреба в донорській крові залишається гострою — не лише через бойові дії та обстріли житлових кварталів, а й через “повсякденні” проблеми: ускладнені пологи, онкозахворювання, травми тощо. Здавайте кров, якщо не маєте протипоказань — цю допомогу неможливо замінити нічим іншим», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України”.

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): всі групи крові

Вінниця: всі групи крові

Житомир: 1+/-, 2-, 3+

Запоріжжя: 2-, 3+/-, 4+/-

Івано-Франківськ: 2-, 3-, 4-

Краматорськ: всі групи крові

Кропивницький: всі групи крові

Луцьк: 3+/-, 4-

Львів: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-

Миколаїв: всі групи крові

Одеса: 1+/-, 2+/-, 4+/-

Полтава: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Рівне: 1-, 2-

Тернопіль: 1-, 2-, 3-, 4-

Харків: 1+/-, 2+/-, 3+/-, 4-

Хмельницький: всі групи крові

Черкаси: 1+/-, 3+, 4+

Чернівці: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-

Чернігів: всі групи крові

Як визначаються потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.

Як здати кров?

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!