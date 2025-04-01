ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Яких груп крові бракує в лікарнях Івано-Франківщини цього тижня

Автор: Оксана Марушкевич
01/04/2025 15:14
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У лікарнях Івано-Франківська та області — дефіцит донорської крові 2-, 3- та 4- груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Бліц-Інфо

“На жаль, люди “звикають” до війни, і сьогодні донорів набагато менше, ніж було на початку 2022 року. А потреба в донорській крові залишається гострою — не лише через бойові дії та обстріли житлових кварталів, а й через “повсякденні” проблеми: ускладнені пологи, онкозахворювання, травми тощо. Здавайте кров, якщо не маєте протипоказань — цю допомогу неможливо замінити нічим іншим», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України”.   

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): всі групи крові 

Вінниця: всі групи крові

Житомир: 1+/-, 2-, 3+ 

Запоріжжя: 2-, 3+/-, 4+/-  

Івано-Франківськ: 2-, 3-, 4-  

Краматорськ: всі групи крові 

Кропивницький: всі групи крові 

Луцьк: 3+/-, 4-

Львів: 1+/-, 2+/-, 3-, 4- 

Миколаїв: всі групи крові 

Одеса: 1+/-, 2+/-, 4+/- 

Полтава: 1-, 2-, 3+/-, 4+/- 

Рівне: 1-, 2- 

Тернопіль: 1-, 2-, 3-, 4- 

Харків: 1+/-, 2+/-, 3+/-, 4-

Хмельницький: всі групи крові 

Черкаси: 1+/-, 3+, 4+ 

Чернівці: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-

Чернігів: всі групи крові  

Як визначаються потреби у крові? 

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу.  З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні.  

Як здати кров? 

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.   

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації. 

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе! 