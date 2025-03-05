Суд покарав крадія лампадки з Алеї героїв у Калуші

Суд призначив 30 годин громадських робіт жителю Івано-Франківщини, який вкрав лампадку на Алеї героїв у Калуші у грудні 2024 року. Про зникнення лампадки поліцейським повідомила дружина полеглого військовослужбовця.

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Ухвалу оприлюднили на Facebook-сторінці Калуського міськрайонного суду.

“Потерпіла в судовому засіданні зазначила, що вона написала заяву в поліцію, адже в грудні минулого року разом з дитиною поставили лампадку біля банера свого чоловіка на Алеї героїв. Згодом вона побачила, що лампадка зникла. Жінка просила покарати підсудного за такий аморальний вчинок”, — йдеться у дописі.

Обвинувачений — 36-річний житель Калуша. Під час судового засідання він визнав, що вкрав лампадку на вулиці Героїв України, на алеї, присвяченій вшануванню воїнів. Чоловік просив призначити мінімальне покарання.

Суд визнав винним жителя Калуша за ст. 51 ч. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив йому покарання — 30 годин громадських робіт. Також з нього стягнули на користь держави 605 гривень 60 копійок судового збору.

Таке рішення можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді упродовж десяти днів з дня його винесення.