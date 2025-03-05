На Прикарпатті до ЗСУ мобілізували росіянина

Тисменицький районний суд визнав підполковника Віталія С. винним у перевищенні службових повноважень через мобілізацію росіянина на службу в ЗСУ. За це йому призначили штраф у розмірі 17 тис. грн.

Передає правда ІФ з посиланням на Місто

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6 лютого 2025 року тимчасово виконуючий обов’язки начальника одного з територіальних центрів комплектування скерував іноземця на військово-лікарську комісію, після чого поставив його на облік та включив до списків мобілізованих. У матеріалах справи зазначено, що посадовець знав про громадянство чоловіка, але свідомо порушив закон.

Заяву до прокуратури подала наречена мобілізованого, вказавши на незаконність дій посадовця.

Справу розглядав суддя Максим Олійник, який визнав посадовця винним у перевищенні повноважень. Віталій С. не з’явився на засідання, але письмово визнав провину. Постанову ще можна оскаржити.