В ОКЛ впроваджують новітній метод регіонарної анестезії

Команда відділення хроніодіалізу повернулася зі стажувань у Латвії і вже впроваджує нову методику, що зменшує біль, який переживають пацієнти після операцій. Зокрема, йдеться про метод анестезії при операціях на верхніх кінцівках та застосування блокади плечового сплетення.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Анестезіолог Іван Романюк опановував навички проведення регіональної анестезії у листопаді-грудні на курсах у Латвії, а сьогодні здобуті знання впроваджує у відділенні, де працює.

«Це були прекрасні курси», – відгукується лікар про латвійський досвід. Було багато наочності й практики: «Дивишся, що таку картинку маєш бачити на УЗД, сюди маєш ввести стільки-то анестетика. Спершу дивишся, а тоді дають тобі голку – і роби».

«У нас цей метод використовують не часто поки що,– каже анестезіолог.– Натомість в центрі та на сході України більше користуються регіонарними блокадами». За словами медиків, наразі операції під регіональним знеболенням здебільшого проводять тоді, коли є строгий протипоказ для загальної анестезії.

При регіонарному знеболенні ін’єкцію роблять не місцево, у місці операції, а в нервове сплетіння, – пояснює анестезіолог. Наприклад блокада плечового сплетення знеболює руку від плечового суглоба до кінчиків пальців. Анестезіолог у такий спосіб позбавляє людину болю під час операції, а хірург отримує іммобілізацію руки: «відбувається повна плегія, тобто знерухомленість кінцівки, людина не може нею рухати, навіть, якщо захоче, тож під час операції якісь мимовільні рухи, які могли б завадити хірургу працювати, виключаються».

Отже, хоч «під місцевою анестезією також є хороше обезболення, але саме виконання є більш складним».

Тривалість регіонарної анестезії залежить від анестетика і може тривати від 2-х до 12-ти годин. Ропівакаїн має тривалішу дію, але протипоказаний певним групам людей, наприклад, з хворобами серця, бо знижує частоту серцевих скорочень. А лідокаїн підходить більшості людей, при його застосуванні хірург м двогодинне «вікно», щоб зробити операцію. При цьому ефект знеболення діє довше, ніж знерухомлення, й продовжується після операції.

Іван Романюк розповідає, що наразі використовує такий метод анестезії при операціях на верхніх кінцівках та застосовує блокади плечового сплетення. Але є різні типи блокад, які на його думку, варто навчитися робити. Наприклад, до паравертебральні блокади для торакальних хворих, шо повністю знеболює грудну клітку під час торакальних операцій.