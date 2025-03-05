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Пацієнти на діалізі в лікарняній палаті
Диван на коліщатках в темній вітальні

В ОКЛ впроваджують новітній метод регіонарної анестезії

Автор: Lilia
05/03/2025 20:40
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Команда відділення хроніодіалізу повернулася зі стажувань у Латвії і вже впроваджує нову методику, що зменшує біль, який переживають пацієнти після операцій. Зокрема, йдеться про метод анестезії при операціях на верхніх кінцівках та застосування блокади плечового сплетення.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Анестезіолог Іван Романюк опановував навички проведення регіональної анестезії у листопаді-грудні на курсах у Латвії, а сьогодні здобуті знання впроваджує у відділенні, де працює.

«Це були прекрасні курси», – відгукується лікар про латвійський досвід. Було багато наочності й практики: «Дивишся, що таку картинку маєш бачити на УЗД, сюди маєш ввести стільки-то анестетика. Спершу дивишся, а тоді дають тобі голку – і роби».

Лікар у лікарняному коридорі зі стетоскопом

«У нас цей метод використовують не часто поки що,– каже анестезіолог.– Натомість в центрі та на сході України більше користуються регіонарними блокадами». За словами медиків, наразі операції під регіональним знеболенням здебільшого проводять тоді, коли є строгий протипоказ для загальної анестезії.

При регіонарному знеболенні ін’єкцію роблять не місцево, у місці операції, а в нервове сплетіння, – пояснює анестезіолог. Наприклад блокада плечового сплетення знеболює руку від плечового суглоба до кінчиків пальців. Анестезіолог у такий спосіб позбавляє людину болю під час операції, а хірург отримує іммобілізацію руки: «відбувається повна плегія, тобто знерухомленість кінцівки, людина не може нею рухати, навіть, якщо захоче, тож під час операції якісь мимовільні рухи, які могли б завадити хірургу працювати, виключаються».

Отже, хоч «під місцевою анестезією також є хороше обезболення, але саме виконання є більш складним».

Тривалість регіонарної анестезії залежить від анестетика і може тривати від 2-х до 12-ти годин. Ропівакаїн має тривалішу дію, але протипоказаний певним групам людей, наприклад, з хворобами серця, бо знижує частоту серцевих скорочень. А лідокаїн підходить більшості людей, при його застосуванні хірург м двогодинне «вікно», щоб зробити операцію. При цьому ефект знеболення діє довше, ніж знерухомлення, й продовжується після операції.

Іван Романюк розповідає, що наразі використовує такий метод анестезії при операціях на верхніх кінцівках та застосовує блокади плечового сплетення. Але є різні типи блокад, які на його думку, варто навчитися робити. Наприклад, до паравертебральні блокади для торакальних хворих, шо повністю знеболює грудну клітку під час торакальних операцій.

Процедура гемодіалізу на руці пацієнта
Апарат для діалізу в лікарняній палаті
Діалізний зал номер п'ять у лікарні.