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Допомогу на понад 1,4 мільйони гривень передали з Івано-Франківщини захисникам

Автор: Lilia
05/03/2025 20:05
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Для потреб воїнів 42 окремої механізованої бригади, які зараз воюють на харківському напрямку, передали допомоги на понад 1,4 мільйони гривень.

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Про це повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Передали :

  • 2 портативні пристрої радіоелектронної боротьби, які допоможуть захистити наше військо та протистояти атакам ворожих дронів;
  • 15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 classic для проведення ефективної розвідки.

Загальна вартість придбаного – понад 1,4 млн грн.

“Це – кошти, виділені з обласного бюджету в рамках програм військових формувань краю.

Продовжуємо працювати задля підтримки війська, яке щодня протистоїть ворожій навалі та наближає справделивий і чесний мир для України!, – йдеться у дописі посадовиці.

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