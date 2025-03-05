Допомогу на понад 1,4 мільйони гривень передали з Івано-Франківщини захисникам

Для потреб воїнів 42 окремої механізованої бригади, які зараз воюють на харківському напрямку, передали допомоги на понад 1,4 мільйони гривень.

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Про це повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Передали :

2 портативні пристрої радіоелектронної боротьби, які допоможуть захистити наше військо та протистояти атакам ворожих дронів;

15 квадрокоптерів DJI Mavic 3 classic для проведення ефективної розвідки.

Загальна вартість придбаного – понад 1,4 млн грн.