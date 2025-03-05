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На Прикарпатті патрульні гналися за п'яним водієм
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті патрульні гналися за п’яним водієм

Автор: Петро Якимчук
05/03/2025 19:40
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Патрульні зафіксували порушення ПДР водієм, який мав ознаки сп’яніння та намагався втекти

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

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Під час вимірювання швидкості руху у селі Глибока патрульні виявили автомобіль Jeep, водій якого не дотримався швидкісного режиму у населеному пункті. На вимогу поліцейських зупинитись, водій збільшив швидкість,намагався втекти, та, зрештою був зупинений патрульними.

Спілкуючись з 39-річним водієм, інспектори помітили у нього ознаки спʼяніння.

Водій від освідування на місці та у медичному закладі відмовився.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) та за ст. 122 (Перевищення встановленої швидкості) КУпАП.

Водії! За жодних обставин не сідайте за кермо напідпитку та не перевищуйте швидкість. Бережіть себе та інших!

Позашляховик Jeep на польовій дорозі при заході сонця.