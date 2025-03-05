Прикарпаття втратило ще одного захисника України Володимира Скула

Скорботна звістка прийшла в Бурштинську громаду

Перебуваючи на військовій службі, помер захисник з Бурштинської громади – Володимир Скула, мешканець села Задністрянське, передає Правда ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду

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Вірний присязі, відданий Батьківщині, він присвятив своє життя служінню Україні.

Володимир народився в 1967 році. На захист своєї Батьківщини пішов у березні 2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Володимира.Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав своє життя за нашу Батьківщину.

Про день зустрічі, прощання та чин похорону повідомимо додатково.