Прикарпаття втратило ще одного захисника України Володимира Скула

Скорботна звістка прийшла в Бурштинську громаду
Перебуваючи на військовій службі, помер захисник з Бурштинської громади – Володимир Скула, мешканець села Задністрянське, передає Правда ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду
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Вірний присязі, відданий Батьківщині, він присвятив своє життя служінню Україні.
Володимир народився в 1967 році. На захист своєї Батьківщини пішов у березні 2022 року.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Володимира.Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав своє життя за нашу Батьківщину.