Якою буде погода у березні на Івано-Франківщині

На Прикарпатті справжня весна і не тільки календарна. Проте синоптики закликають поки не ховати теплий одяг.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

У перший тиждень березня на Франківщині пануватиме справжня весна з сонячною і теплою погодою, опадів не передбачається. В цей час стовпчики термометрів тішитимуть майже літніми показниками.

Втім синоптики радять не надто радіти теплу і поки не ховати теплий одяг.

“Для березня характерні зміни погоди. Окрім того, з 13 березня очікуємо опади у вигляді дощу та мокрого снігу і зниження температури повітря”,- каже синоптикиня Катерина Бабинюк.

У гідрометцентрі зауважують, що цього року березень буде теплішим і сухішим, ніж зазвичай. Середня місячна емпература буде 1-7о тепла, що на півтори градуси вище за нрму. Опадів за місяць випаде 22-42 мм, у Карпатах місцями 50-74 мм ,а це менше за кліматичну норму.